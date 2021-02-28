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لقاء في المكلا يناقش تدخلات مؤسسة استجابة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم مع قيادة مؤسسة استجابة تدخلاتها في مجالي الصحة والزراعة في المكلا والمناطق الريفية وإعادة تأهيل المشاريع الممولة من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد وكيل المحافظة، على ضرورة المتابعة والتقييم المستمر للمشاريع المنفذة واعطاء المناطق الأشد احتياجًا المزيد من الاهتمام، معربًا عن استعداد السلطة المحلية بتقديم كل التسهيلات للمؤسسة بما يمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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