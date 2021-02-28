تشييع رسمي وشعبي مهيب للعميد عبدالغني شعلان ورفاقه بمدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

شُيع اليوم بمدينة مأرب، جثمان الشهيد العميد عبدالغني شعلان قائد قوات الامن الخاصة والعقيد نوفل الحوري، رئيس عمليات قوات الامن الخاصة، وعدد من رفاقهم الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضية، أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في الخطوط الأمامية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.



وجرت مراسيم التشييع الرسمي الذي تقدمه وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود الشريف.

وحملت فرقة المراسم جثامين الشهداء التي وشحت بالاعلام الوطنية على عزف الموسيقى العسكرية وأدى المشيعون الصلاة عليهم ثم انطلق موكب التشييع الشعبي الى مقبرة الشهداء شرق مدينة مأرب حيث ووريت جثامينهم.

وخلال مراسم التشييع أشار وزير الدفاع الى دور الشهيد عبدالغني شعلان في الدفاع عن محافظة مأرب والتصدي لعدوان مليشيات الحوثية الباغية على المحافظة منذ الوهلة الاولى لانقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام 2015م.

فيما أشاد المحافظ بمناقب الشهيدين شعلان والحوري ورفاقهما الابطال الذين قدموا ارواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية والحفاظ على المكتسبات الوطنية حتى استشهدوا في ميادين البطولة والشرف مقبلين غير مدبرين وهم يتصدون بشجاعة وبسالة لتلك المليشيات الباغية.

بدوره اعتبر وكيل وزارة الداخلية، أن لعميد عبدالغني شعلان من ابرز القيادات الامنية الذي كان لها دور بارز في حفظ الأمن والإستقرار في محافظة مأرب وافشال المخططات الحوثية الرامية لنشر الفوضى والاقلاق السكنية العامة للمواطنين في المحافظة.

شارك في مراسم التشييع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية وجمع كبير من زملاء الشهداء وأقاربهم وأصدقائهم ومحبيهم.