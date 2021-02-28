شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذي لحج يقر تسيير قافلة إغاثية لدعم الجيش الوطني بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر المكتب التنفيذي لمحافظة لحج ، في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ اللواء الركن أحمد تركي، تسيير قافلة اغاثة لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب.



و أكد المحافظ على أهمية المعركة التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مأرب باعتبارها ملحمة مصيرية لكل اليمنيين شمالاً و جنوباً، مشيداً بالانتصارات الميدانية المحققَّة لأبطال الجيش و المقاومة في مواقع القتال بمحافظة مأرب، ودحر مليشيا الحوثي الانقلابية.