اخبار الخليج / اخبار اليمن

تنفيذي لحج يقر تسيير قافلة إغاثية لدعم الجيش الوطني بمأرب

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذي لحج يقر تسيير قافلة إغاثية لدعم الجيش الوطني بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر المكتب التنفيذي لمحافظة لحج ، في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ اللواء الركن أحمد تركي، تسيير قافلة اغاثة لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب.

و أكد المحافظ على أهمية المعركة التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مأرب باعتبارها ملحمة مصيرية لكل اليمنيين شمالاً و جنوباً، مشيداً بالانتصارات الميدانية المحققَّة لأبطال الجيش و المقاومة في مواقع القتال بمحافظة مأرب، ودحر مليشيا الحوثي الانقلابية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا