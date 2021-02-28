بن حبريش يطلع على برامج مركز المعرفة للدراسات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلع وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، على برامج مركز المعرفة للدراسات والابحاث الاستراتيجية الذي تم اشهاره يوم أمس في المكلا، وخططه المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة.



وتعرف بن حبريش خلال لقائه، اليوم، رئيس المركز الدكتور عمر باجردانه، ومديره التنفيذي هشام الكاف، على الأهداف من إنشاء مركز متخصص في الدراسات الاجتماعية والسياسية في تاريخ حضرموت ودوره في تقديم الرؤى والدراسات للعديد من المشكلات والظواهر الاجتماعية .

وأكد، أهمية الدراسات والأعمال البحثية في تناول وتشخيص القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية حاثًا الجهات والمؤسسات المختصة على توفير البيئة المناسبة للعمل البحثي والاكاديمي.