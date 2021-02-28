وزارة التخطيط وبرنامج الأغذية العالمي تناقشان تكثيف المساعدات للنازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن لوران بوكيرا، امكانية تدخل البرنامج لإغاثة النازحين بمحافظة مأرب إثر التصعيد العسكري الحوثي، مؤخرا، وكذا التدخلات بعموم المحافظات.



وتناول اللقاء التنسيق والجهود المشتركة بين الوزارة والبرنامج بخصوص تطوير العمل الإغاثي، والتسهيلات المقدمة من جانب الوزارة للبرنامج من أجل تنفيذ برامجه ومشاريعه ضمن تدخلاته في اليمن بالشكل المطلوب للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات بدون استثناء، انطلاقا من مسؤولية الحكومة في القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبها على أكمل وجه.

ونوه باذيب بجهود برنامج الأغذية العالمي في تقديم المساعدات لليمنيين ومواجهة خطر حدوث مجاعة في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد بفعل الانقلاب الحوثي والحرب التي يشنها على عدد من المحافظات.

وأكد حاجة مأرب إلى تقديم الدعم والمساعدة بشكل كبير للتخفيف من معاناة النازحين .. مستعرضا الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق النازحين والمخيمات .. مجددا التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وبناء الدولة المدنية الحديثة، وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية.

وشدد وزير التخطيط على أهمية التنسيق مع الوزارة بخصوص مشاريع البرنامج في اليمن .. متطرقا إلى أهمية عقد ورشة عمل فنية حول إطلاق برنامج النافذة الواحدة بمشاركة مختلف الجهات المستفيدة، بهدف تقليص الكثير من الإجراءات المطلوبة وتقديم كافة التسهيلات في العمل الإنساني والتنموي.

حضر اللقاء نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب وكيلا الوزارة عمر عبدالعزيز، ومنصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الدولية والإقليمية في الوزارة أحمد الجاوي، ومديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن مونتيتا تشيموكا وعدد من المعنيين في الوزارة والبرنامج.