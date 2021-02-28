الزياني يستقبل وزير الخارجية ويبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني، اليوم وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك وبحثا العلاقة بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها.



وأكد الدكتور بن مبارك، على عمق العلاقات اليمنية-البحرينية واهمية تفعيل العلاقات الثنائية وتنسيق مواقف البلدين ازاء التطورات السياسية على الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال تفعيل الحوار الاستراتيجي بين الجانبين وكذا تفعيل برنامج لتدريب وتأهيل الدبلوماسيين اليمنيين في معهد محمد بن مبارك الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية البحرينية.

وثمن الموقف المبدئي لمملكة البحرين قيادة وشعبا في دعم الشرعية الدستورية لليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودعمها لجهود استعادة الدولة وانهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

من جانبه اكد وزير الخارجية البحريني، موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووحدة وسلامه أراضيها ووقوفها المستمر الى جانب جهود استعادة الدولة وانهاء الانقلاب ودعم جهود المبعوث الأممي لاحلال السلام في اليمن.. وتأكيد البحرين على ضرورة الحفاظ على سلامه الملاحة الدولية في البحر الاحمر وتدفق المساعدات الانسانية وتستنكر تهديدات الملاحة البحرية من قبل المليشيات الحوثية الارهابية خاصه في الحديدة وهجومها العسكري على مارب.

واشار الزياني الى اهمية تنسيق المواقف السياسية المشتركة ازاء التطورات في اليمن والمنطقة.. معرباً عن استعداد البحرين تقديم كافة الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات التعاونية والتدريبية والتأهيلية للدبلوماسيين اليمنيين.

وقد عبر الجانبان عن تأييدهم المطلق لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي. موكدين على أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامير محمد بن سلمان على ما تبذله من جهود في تعزيز الامن والاستقرار الاقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي وفق سياسة الاعتدال والوسطية.

كما عبرا عن رفضهما القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية ورموزها واستقلالية قضاءها.

حضر اللقاء سفير اليمن في البحرين الدكتور علي حسن الاحمدي.