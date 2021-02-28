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استشهاد 5 مدنيين من أسرة واحدة بهجوم حوثي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد 5 مدنيين وجرح آخرون جميعهم من أسرة واحدة، فجر الأحد، في هجوم مدفعي متعمد شنه الحوثيون على منزل سكني على تخوم خطوط النار جنوبي مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال سكان محليون ومصدر حقوقي، وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن قذيفة مدفعية من نوع "هاون"، وهي ذات تأثير مميت، بسبب شظاياها المتطايرة، استهدفت منزلا سكنيا يقع في حي "الربصة" شرقي مديرية الحوك جنوبي المدينة المطلة على البحر الأحمر

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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