شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد 5 مدنيين من أسرة واحدة بهجوم حوثي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد 5 مدنيين وجرح آخرون جميعهم من أسرة واحدة، فجر الأحد، في هجوم مدفعي متعمد شنه الحوثيون على منزل سكني على تخوم خطوط النار جنوبي مدينة الحديدة، غربي اليمن.



وقال سكان محليون ومصدر حقوقي، وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن قذيفة مدفعية من نوع "هاون"، وهي ذات تأثير مميت، بسبب شظاياها المتطايرة، استهدفت منزلا سكنيا يقع في حي "الربصة" شرقي مديرية الحوك جنوبي المدينة المطلة على البحر الأحمر