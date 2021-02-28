لهذا السبب هددت مليشيا الحوثي عقال الحارات بالعاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

وجهت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، كافة عقال الحارات بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، لدعم جبهات القتال بالقوافل الغذائية والإيوائية والمقاتلين.



وذكرت مصادر أمنية خاصة أن المليشيات وجهت عقال الحارات بدعم الجبهات بالقوافل البشرية والغذائية من حاراتهم، في أقرب وقت ممكن، وبشكل مستعجل.

وأضافت المصادر، أن المليشيات وزعت سندات على كافة عقال الحارات بمناطق سيطرتها، وجمع مبالغ مالية من المواطنين، وتسجيل أسماء مجندين جدد لتجنيدهم في صفوفها.

وطبقاً للمصادر، فإن المليشيات هددت عقال الحارات الرافضين بالسجن، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع المبالغ عن أهالي حاراتهم