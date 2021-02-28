انتهاكات المليشيا الحوثية بالحديدة تكبدها خسائر كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

حسمت القوات المشتركة، اشتباكات مسلحة مع مليشيا الحوثي، فيما قصفت الأخيرة أعياناً سكنية في حيس جنوب الحديدة، فيما دمرت القوات المشتركة مرابض مدفعية بالدريهمي.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مليشيات الحوثي تكبدت خسائر مادية وبشرية في صفوفها، إثر اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة جنوب الحديدة.

ووفقاً للمصادر، فإن اشتباكات مسلحة عنيفة خاضتها القوات المشتركة مع مسلحي المليشيات غرب مديرية الدريهمي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت مصرع عدد من عناصر مليشيات الحوثي وإصابة آخرين في الاشتباكات العنيفة، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار