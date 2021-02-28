وقوع عناصر حوثية في كماشة نيرانيَّة وسقوط قتلى وجرحى بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

سقط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية، في وقت متأخر من مساء السبت 27 فبراير/ شباط 2021، بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع.



وأكدت مصادر عسكرية ميدانية، مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات الحوثية أثناء محاولتهم القيام بعملية تسلّل باتّجاه مواقع القوَّات المشتركة والمقاومة الجنوبيَّة في قطاع هِجار-باب غلق جنوبي منطقة العود.

وأشارت المصادر إلى أنه "تمَّ إيقاعهم وسط كماشة نيرانيَّة بعد رصد تحركهم منذُ وقتٍ مبكر، بعدها حاولت المليشيات تأمين عملية انسحابهم بقصفٍ مكثفٍ".

وبينت المصادر، اندلاع مواجهات محتدمة استمرت نحو نصف ساعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما لا تزال جثث البعض من العناصر المهاجمة مرمية في سائلة هَجار.