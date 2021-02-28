مقتل 350 حوثيا في مأرب خلال يومين من المعارك مع الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

نقل المركز الإعلامي للقوات الحكومية، مساء السبت، عن مصدر عسكري، أن قواتهم العسكرية مسنودة من المقاومة ومقاتلات التحالف العربي خاضت خلال الـ30 ساعة الماضية، معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جهات صرواح والكسارة والمشجح.



وأكد المصدر، أن المعارك أسفرت عن "مصرع أكثر من 350 عنصراً حوثيا، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى".

وأوضح المركز أن خسائر المليشيا فادحة في العتاد، بينها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، و6 أخرى كانت تحمل تعزيزات في طريقها الى المليشيا في ذات الجبهة، قبل ان تدمرها مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية.

وتقوم المليشيا بعمليات هجومية انتحارية واسعة جميعها تنتهي بفقدان عناصر مجاميعها المهاجمة قبل أن يلوذ من تبقى بالفرار تحت وقع الضربات العسكرية للقوات الحكومية والمقاومة