شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي قيادي حوثي ينتحل رتبة عميد ومنصب قائد لواء عسكري ضمن المئات من عناصر المليشيا خلال مواجهات الساعات الماضية التي بلغت ذروتها في مختلف جبهات مأرب (شمال شرقي اليمن).



وأكد مصدر عسكري أن ‏القيادي‎الحوثي المنتحل رتبة عميد ركن "سيف محمد حسن المعمري"، قائد ما يسمى اللواء 13 لقي مصرعه ضمن العشرات من عناصر المليشيا في عملية نوعية نفذتها وحدات من القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية في جبهة صرواح