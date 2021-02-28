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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.
وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل حالتي إصابة جديدة كالتالي:
(1) عدن
(1) حضرموت
وأضافت عبر حسابها على تويتر أنه تم تسجيل حالتي وفاة وحالة شفاء من محافظة حضرموت.
ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2269) منها (631) وفاة و(1435) تعافي