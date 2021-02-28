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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.

 

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا تسجيل حالتي إصابة جديدة كالتالي:

 

(1) عدن

 

(1) حضرموت

 

وأضافت عبر حسابها على تويتر أنه تم تسجيل حالتي وفاة وحالة شفاء من محافظة حضرموت.

 

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2269) منها (631) وفاة و(1435) تعافي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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