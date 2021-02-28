حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365 ـ خاص

أطلق المركز الوطني للأرصاد اليمنية حزمة من التنبيهات لكل من سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والشابورة المائية، والمواطنين في المرتفعات الجبلية بتوخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وكذلك سائقي المركبات على الطرقات الصحراوية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئياً نهاراً والفرصة لا تزال مهيئة لتشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية و من المحتمل أن يرافقها هطول أمطار متفرقة ( خفيفة إلى متوسطة) على أجزاء من المرتفعات الجبلية ويكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً بارد نسبياً مع إمكانية تشكل الضباب والشابورة المائية على المنحدرات الجبلية المحاذية للسهول الساحلية أثناء الليل والصباح الباكر خصوصاً على مرتفعات محافظات(حجة، المحويت وريمة).

وأضافت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحو الى غائم جزئياً على المناطق الساحلية والمناطق المحاذية لها، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة قد تعمل على اثارة الاتربة والرمال واتجاهتها جنوبية غربية الى غربية على الساحل الغربي وجنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية.

ولفتت إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون مغبر نسبيا على المناطق الصحراوية مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة تعمل على اثارة الاتربة والرمال تصل سرعتها الى 20 عقدة.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى أجواء صحوة الى غائمة جزئياً، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة