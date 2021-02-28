شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور .. عقب معارك عنيفة قوات الجيش والقبائل يسيطرون على سلسلة جبال " البلق" بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون هذه الصورة التي قالو تظهر اقدام العميد عبدالغني شعلان على جثث المليشيا الحوثية بعد جندلتهم في متارسهم.

وقال الناشطون أن العميد شعلان تحرك صباح الجمعة وقاد معركة فاصلة كان مسلحي المليشيات قد حققو تسللا في احد مواقع جبل البلق وهو الأمر الذي جعله يذهب للجبهات متقدما الصفوف الأولى والخطوط الأمامية.

واستشهد العميد عبدالغني شعلان برصاص معدل 12/7 تم استهدافه ومجموعة من المقاتلين من مواقع تمركز المليشيا الحوثية