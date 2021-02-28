شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع إاشتباكات عنيفة بجبهة الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت اشتباكات عنيفة مساء السبت وصفت بالاعنف في محافظة الضالع شمال العاصمة عدن. وقالت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة يستخدم فيها الاسلحة الثقيلة والمتوسطة نشبت بين قوات الجيش والمقاومة الجنوبية من جهة وجماعة الحوثيين من جهة اخرى. وتشهد جبهة الضالع محاولات حوثية عديدة للتقدم الا انها باءت بالفشل وسط استبسال منقطع النظير من قبل قوات المقاومة الجنوبية وقوات الجيش الوطني

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