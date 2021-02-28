شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. آخر وصية وظهور للشهيد العميد عبدالغني شعلان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي باليمن، مقطع فيديو يظهر فيه الشهيد العميد وهو يوصي الجنود بالتضحية والدفاع عن الوطن من الإرهابية.

وقال الشيهد شعلان في خطابه الأخير وهو يعظ رفاقه الجنود في مأرب على الثبات في ملحمة الدفاع عن ‎الجمهورية، "إذا لم يكن الوطن بحاجة الينا في مثل هذا الوقت فمتى سيحتاجنا؟".

وأضاف شعلان: " الرجال الذي تم تدريبه بشكل صحيح وبطريقة ذكية سيستفيد في الواقع وميادين القتال".

وأكد قائلا؛ " نحن نربي رجال يضحو بأنفسهم من اجل الوطن، ولا نربي أفراد يجلسو داخل المعابر والثكنات العسكرية".

وأكدت مصادر عسكرية وميدانية استشهاد قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب، العميد عبد الغني شعلان، أمس الجمعة، في مواجهات مع مليشيا الحوثي غربي مأرب.

وأوضحت المصادر أن شعلان أستشهد مع عددٍ من مرافقيه بمعارك عنيفة في جبال 'البلق'، تمكّنت خلالها قوات الجيش من كسر هجمات كثيرة للمليشيات الحوثية.