شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إرهاب حوثي ضد السعودية.. إدانات ودعوات للجم المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إرهاب حوثي ضد السعودية.. إدانات ودعوات للجم المليشيا

الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365

توالت الإدانات المنددة بشدة بالهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت، مساء السبت، عدة مدن في المملكة العربية السعودية.



وأكدت مختلف الدول وقوفها بجانب السعودية، ودعوتها المجتمع الدولي للجم هذه المليشيات الإرهابية التي تقوض بهجماتها استقرار المنطقة، وتشكل تحديا سافرا للقانون الدولي والإنساني.

وأحبطت قوات التحالف العربي، الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء السبت، على مناطق مختلفة بالسعودية، وشملت إطلاق صاروخ باليستي على الرياض، و5 طائرات مفخخة على مدن مختلف بالمملكة.

وأدانت الكويت بأشد العبارات مواصلة المليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها الإرهابية عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في العاصمة الرياض وباقي المدن في السعودية الشقيقة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن إصرار المليشيات الحوثية على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكل استمرارا للتصعيد الخطير للإضرار بأمن السعودية، وتقويض استقرار المنطقة وتحد سافر للقانون الدولي والإنساني، وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر ‏في اليمن.

انتهاك للقانون الدولي

وجددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن للقيام بواجباته للجم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين.

واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما أدنت دولة البحرين الهجوم الحوثي الإرهابي على السعودية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض ومسيرات مفخخة باتجاه المملكة.

وأكدت مملكة البحرين تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من اجراءات تجاه هذه الاعتداءات الارهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

كما أشاد البيان بكفاءة ويقظة واحترافية قوات دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ البالستي والمسيرات المفخخة، تؤكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي المملكة العربية السعودية.

وأشادت الحكومة اليمنية، باحترافية وكفاءة دفاعات تحالف دعم الشرعية في تدمير الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار المفخخة التي استهدفت المملكة العربية السعودية.

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية، بشدة الاستهداف الإرهابي لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً على مدينة الرياض بصواريخ باليستية، وعدد من الطائرات المفخخة على مدينتي جيزان، وخميس مشيط، بحسب بيان نقلته وكالة "سبأ" الرسمية.

وأعربت الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية المتكررة التي تقوم بها من تعرض حياة المدنيين للخطر ، معتبرة ذلك "جريمة حرب" تتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأكدت على ضرورة وضع حد لتصرفات المليشيات الإرهابية واستهتارها بالقوانين والمواثيق الدولية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وشددت على وقوف اليمن حكومة وشعباً مع الأشقاء في السعودية، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب للحفاظ على أمن واستقرار أراضيها وسلامة مواطنيها واستقرار المنطقة.

وجددت الإشادة "بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في إسقاط الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة قبل وصولها إلى أهدافها"، وفقا للبيان.