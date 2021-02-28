شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات بتشديد الإجراءات الأمنية على مداخل العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شدد قائد حزام طوق العاصمة المؤقته العقيد ناجي اليهري على ضرورة رفع اليقظة الأمنية والتعامل بحس أمني رفيع مع الداخلين العاصمة عدن، وخاصة القادمين من مناطق سيطرة ين، وتكثيف الجهود والعمل على توطيد العلاقة مع المواطنين بما يحقق المرور السلس للمسافرين، ويعزز من دور الأمن في حفظ أمن واستقرار المواطنين.

جاء ذلك اثناء قيام اليهري رفقة أركان حزام الطوق النقيب محمد يسلم الصبيحي، اليوم السبت بزيارة تفقدية للنقاط الرئيسية في مداخل العاصمة المؤقته ، التابعة لحزام الطوق، وذلك للاطلاع على سير العمل، وتلمّس أحوال القوات المرابطة هناك.

وأثارت توجيهات اليهري حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي مؤكدين ان ذلك التوجيه مخالفا لاتفاق الرياض حسب وصفهم .