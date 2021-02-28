شكرا لبحثكم عن خبر مصدر عسكري يكشف تفاصيل هجوم الحوثيين على جبل البلق والذي أستشهد فيه القائد عبد الغني الشعلان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عسكري عن تفاصيل المعركة التي دارت بين الحوثيين من جهة وقوات الجيش الوطني والقبائل من جهة أخرى في جبل البلق المطل على أطراف مدينة مأرب .

المصدر قال أن مجموعة قليلة من الحوثيين تمكنوا من التسلل إلى محيط جبل البلق الإستراتيجي والذي كانت تتمركز فيه قوات الأمن الخاصة بقيادة الشهيد عبد الغني شعلان قائد قوات الأمن الخاصة ، حيث تزامن تسلل مجموعة من الحوثيين بلباس قوات الأمن الخاص أعقبه هجوم حوثي كبير ، ولأن المجاميع القليلة المرتدية الزي الأمني كانت قد وصلت إلى الموقع حدثت حالة من الإرتباك ، وتمكن الحوثيين من السيطرة على الجبل الإستراتيجي ، إلا أن قوات الجيش والقبائل قامت بهجوم كبير مضاد تمكنوا من خلاله فيما بعد من السيطرة على الجبل ودحر الحوثيين ، وخلفت تلك المعركة عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.