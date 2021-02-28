شكرا لبحثكم عن خبر نحو 400 جثة حوثية مرمية في الجبال و150 اسير غالبيتهم من كتائب الموت الحوثية "شاهد الصور" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
خاض أبطال الجيش والمقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية معارك شرسة، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، كبدت خلالها المليشيا الحوثية الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على امتداد جبهات غرب مأرب.
وجاءت المعارك البطولية، بعد محاولات للمليشيا الحوثية التقدم إلى مواقع الجيش، في جبهات المشجح والكسارة وصرواح، والتي كبدت خلالها المليشيا عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى تدمير عتادها القتالي، بنيران أبطال الجيش والمقاومة وغارات محكمة لمقاتلات التحالف.
وفي المعركة دكت مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش تعزيزات وتجمعات المليشيا في الجبهات ذاتها، والتي أسفرت عن تدمير آليات عسكرية ومقتل من كانوا فيها من عناصر.
وأكد مصدر عسكري مصرع أكثر من 350 حوثيًا بنيران الأبطال في جبهات القتال غرب مارب خلال الساعات الماضية وأكثر من 150 أسير غالبيتهم قالو انهم من كتائب الموت المدربة ايرانياً
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