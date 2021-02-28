"ارعبت الحوثيين "شاهد صورة وصول تعزيزات عسكرية ضخمة ضاربة ومئات المقاتلين لدعم الجيش في مأرب!

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يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت تعزيزات عسكرية ضاربة، مساء الجمعة، إلى محافطة مأرب لدعم الجيش الوطني في المعارك التي يخوضها ضد مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات بالمحافظة. وقالت مصادر ميدانية، إن تعزيزات عسكرية وقبلية دخلت خطوط المواجهات، بعد ساعات من وصولها إلى مدينة مأرب لدعم قوات الجيش الوطني، قادمة من المحافظات الجنوبية. وأضافت، أن التعزيزات تضم أكثر من 50 طقم مسلح مدفعية، وعدد من الآليات العسكرية الثقيلة والحديثة، بالإضافة إلى أكثر من 700 مقاتل، وتم توزيعها على مختلف الجبهات القتالية بمأرب لدعم الجيش الوطني. ويخوض الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، معارك عنيفة ومتواصلة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، في مختلف الجبهات القتالية بمحافظة مأرب، وتكبدت المليشيات خسائر فادحة وسقط المئات من عناصرها بين قتيل وجريح خلال الأيام القليلة الماضية.

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