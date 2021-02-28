شكرا لبحثكم عن خبر شاهد مايحمله صرعى الميليشيا في اياديهم ..رمال مأرب تلتهم كل التعزيزات الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهات القتال غرب مأرب لأكبر خسائر بشرية بصفوفها منذ استئناف تصعيدها العدواني مطلع الشهر الجاري حصيلته مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وأكدت مصادر عسكرية إن قوات الجيش ورجال القبائل بإسناد من طيران التحالف كسروا جميع الهجمات التي شنتها المليشيا المدعومة من إيران في جبهات المشجح والكسارة وصرواح الواقعة غرب مأرب.

المواجهات العنيفة التي اشتعلت على طول خطوط التماس في تلك الجبهات أسفرت – بحسب المصادر- عن دحر المليشيا الحوثية من مرتفعات كانت تمكنت من الوصول إليها.

وأضافت أن الحوثيين تكبدوا أكثر من 350 قتيلا وجريحا من عناصرهم بينهم قيادات ميدانية إضافة إلى عشرات الأسرى الذين وقعوا في قبضة الجيش.

ونوهت المصادر باستبسال منتسبي الجيش والأمن وأبناء القبائل وارتقاء عدد من الشهداء على رأسهم العميد عبد الغني شعلان قائد القوات الخاصة بمأرب أثناء صد أنساق ومجاميع دفعت بهم المليشيا إلى محرقة.

ولفتت إلى قصف مدفعي استهدف تعزيزات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات غرب مارب خلال المعارك الأخيرة ضاعف خسائر المليشيا بتدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر.