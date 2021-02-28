شكرا لبحثكم عن خبر خطأ طبي قاتل يودي بحياة "ماريا الحلياني" في إب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أفادت مصادر طبية في محافظة إب بوفاة الشابة "ماريا الحلياني" بعد 35 يوم من دخولها غيبوبة، نتيجة تلقيها جرعة تخدير زائدة، أثناء خضوعها لعملية فتاق بمركز طبي يسمى "المركز الكوري الطبي" في مدينة إب.
وبحسب المصادر، فقد تقدمت أسرة الضحية بشكوى للجهات الصحية الرسمية طالبتهم بمحاسبة المتسببين، الا أنها لم تتخذ أي إجراء منذ قرابة شهر على الشكوى.
وبحسب مصادر محلية فإن الضحية ماريا الحلياني، أم لثلاثة أولاد، ودخلت في غيبوبة منذ الـ 22 من شهر يناير الماضي، وتم نقلها من المركز الطبي إلى غرفة العناية الفائقة بمستشفى الثورة العام حتى فارقت الحياة.
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