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خطأ طبي قاتل يودي بحياة "ماريا الحلياني" في إب

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أفادت مصادر طبية في محافظة إب بوفاة الشابة "ماريا الحلياني" بعد 35 يوم من دخولها غيبوبة، نتيجة تلقيها جرعة تخدير زائدة، أثناء خضوعها لعملية فتاق بمركز طبي يسمى "المركز الكوري الطبي" في مدينة إب.


وبحسب المصادر، فقد تقدمت أسرة الضحية بشكوى للجهات الصحية الرسمية طالبتهم بمحاسبة المتسببين، الا أنها لم تتخذ أي إجراء منذ قرابة شهر على الشكوى.

 

وبحسب مصادر محلية فإن الضحية ماريا الحلياني، أم لثلاثة أولاد، ودخلت في غيبوبة منذ الـ 22 من شهر يناير الماضي، وتم نقلها من المركز الطبي إلى غرفة العناية الفائقة بمستشفى الثورة العام حتى فارقت الحياة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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