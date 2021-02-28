شكرا لبحثكم عن خبر خطأ طبي قاتل يودي بحياة "ماريا الحلياني" في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر طبية في محافظة إب بوفاة الشابة "ماريا الحلياني" بعد 35 يوم من دخولها غيبوبة، نتيجة تلقيها جرعة تخدير زائدة، أثناء خضوعها لعملية فتاق بمركز طبي يسمى "المركز الكوري الطبي" في مدينة إب.



وبحسب المصادر، فقد تقدمت أسرة الضحية بشكوى للجهات الصحية الرسمية طالبتهم بمحاسبة المتسببين، الا أنها لم تتخذ أي إجراء منذ قرابة شهر على الشكوى.

وبحسب مصادر محلية فإن الضحية ماريا الحلياني، أم لثلاثة أولاد، ودخلت في غيبوبة منذ الـ 22 من شهر يناير الماضي، وتم نقلها من المركز الطبي إلى غرفة العناية الفائقة بمستشفى الثورة العام حتى فارقت الحياة.