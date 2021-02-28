شكرا لبحثكم عن خبر هام : ضغوطات لإجبار قائد جنوبي بارز على مغادرة العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قكشف موقع "كريتر سكاي " نقلا عن مصدر وصفه بالخاص عن ضغوطات كبيرة تُمارس بحق قائد المقاومة الجنوبية ابو همام لمغادرة البلاد. ولفت بالقول ان ابو همام مطالب بمغادرة البلاد على خلفية الفوضى التي يمارسها في عدن. وتابع قائلا ان قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تضغط بقوة من اجل اجبار ابو همام مغادرة عدن. ورجح المصدر ان يتم مغادرة ابو همام الى دولة الامارات العربية المتحدة.

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