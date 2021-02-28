شكرا لبحثكم عن خبر وزير الخارجية يصل العاصمة البحرينية المنامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المنامة - سبأنت

وصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق له، مساء اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة.

وكان في إستقباله بمطار المنامة الدولي أخيه وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني، وسفير اليمن في المنامة الدكتور علي حسن الأحمدي.

وتأتي زيارة الوزير بن مبارك، إلى المنامة، في إطار زياراته الرسمية إلى عدد من عواصم دول الخليج العربية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف السياسية إزاء تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.