شكرا لبحثكم عن خبر مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الأحد 28 فبراير 2021م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد اقلاع الرحلات ليوم غد الاحد الموافق 28 فبراير 2021م كالتالي : رقم الرحله : 602. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 0700 صباحا. الوصول: 0930 صباحا. رقم الرحله : 603. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1030 صباحا. (توقيت القاهره). الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله : 632. خط الرحله : عدن - الخرطوم. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 0900 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيىؤن - القاهره. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون . الاقلاع : 1145 ظهرا. (توقيت القاهره ). الوصول: 1615 مساء. رقم الرحله : 610. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1900 مساء. الوصول: 2130 مساء. ⃣رقم الرحله : 611. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 2230 مساء. (توقيت القاهره). الوصول: 0300 فجر اليوم التالي الإثنين الموافق 01 مارس 2021م.

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