شكرا لقرائتكم خبر عن بعد البوس والأحضان .. شاهد شمس الكويتية تتعرض لهجوم عنيف من مستشار سعودي ويذكرها بـ "الفحل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين للتهامي - تعرضت النجمة شمس الكويتية لهجوم عنيف من المستشار القانوني والأسري السعودي عبدالله بن عبدالرحمن الجريد على خلفية استقبالها بالسعودية والاحتفاء بها بطريقة خارجة عن عادات وتقاليد السعوديين.

وانتشرت مقاطع مثيرة للجدل للنجمة شمس الكويتية اثناء تواجدها في السعودية، وهو ما اثار حفيظة المستشار السعودي عبدالله الجريد.

وأعاد الجريد نشر تصريح لشمس الكويتية من أحد اللقاءات التلفزيونية قالت فيه : “أبغى واحد فحل”. وعلق عليها ساخراً: “معقولة للحين مابعد لقت؟ طيب واللي ترقص بينهم واللي كانوا مرافقينها ومضيفينها مافيهم أحد؟”.

جاء ذلك بعدما قيام شمس الكويتية بنشر فيديو من رحلتها التي تقوم بها الى السعودية في الوقت الحالي حيث ظهرت وهي مستمتعة بالرقص مع رجال جزيرة “دارين” الأمر الذي أثار موجة واسعة من الجدلٍ حول زيارتها وفي وقت سابق اطلق النشطاء على موقع “تويتر” هاشتاغا يحمل عنوان #شمس_تخالف_القانون والذي تصدر التريند السعودي، مساء اليوم السبت، وسط تغريدات واسعة تداول من خلالها النشطاء مقاطع فيديو ظهرت فيها شمس التي تزور المملكة في الوقت الحالي وهي تتبادل القبلات والأحضان مع الشباب.

بينما أظهرت الفنانة شمس الكويتية وهي تقف وسط شباب سعودي يرحبون بها بطريقتهم الخاصة. بينهم أحد الشباب الذي عرفها على نفسه ومن الواضح أنها التقت سابقًا واحتضنته بحفاوة. وعرف عن شمس الكويتية، تعمدها اثارة الجدل من خلال الصور والفيديوهات الجريئة التي تنشرها بين الفينة والاخرى على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، او تصريحاتها الصحفية ولقاءاتها التلفزيونية التي تتجاوز فيها الخطوط الحمراء والسياق العام.