شكرا لبحثكم عن خبر معلومات حول اتفاقية لتسليم جثمان قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت أنباء، لم يتسنى التأكد من صحتها، أن، اتفاقية بين جماعة الحوثي، والسلطات بمأرب، ستسمح بتسليم جثمان، قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب، الذي قتل في المعارك، الدائرة بمأرب.

وبحسب المعلومات، فإن جثمان، العميد، عبدالغني شعلان تصل مارب صباح غدا الاربعاء بعد ابرام اتفاقية، مع الحوثيين، لم تعرف تفاصيلها.

غير أن مصادر أخرى، أكدت عدم وصول الحوثيون إلى جثمانه، بعد مقتله، وأن المواجهات استمرت حتى تم إخراج جثته، من قبل القوات الحكومية، وذلك من المواقع التي تم الهجوم عليها، وأشارت المصادر، إلى هذا السبب، أدى إلى تأخر إعلان مقتله.

وقتل العميد شعلان، في هجوم لاستعادة مواقع في صرواح في اطراف جبل البلق الغربي كان قد تسلل إليه الحوثيون.

وتدرج العميد شعلان، في عدد تا من المناصب بينها، عين نائباً لمدير شرطة محافظة الجوف بالعام 2014م ورئيسا لعمليات الكتيبة 17، وقائدا للسرية الأولى بالكتيبة التاسعة بالفرقة الأولى مدرع، وكاتب مالي للواء 170 دفاع جوي تعز وعدد من الألوية (لواء النقل والرعاية ، 130 دفاع جوي) وكاتباً مالياً بقيادة القوات الجوية في صنعاء 2009م.