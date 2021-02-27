شكرا لبحثكم عن خبر طالب يمني بتحصل على المركز الأول في إجازة القراءت العشر بأعلى الأسانيد في العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن طالب في سن السابعة عشرة عاما يحفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر الصغرى المتواترة فخر اليمن تعرف من هو: : سافر الطالب: يوسف أسرار ياسين فقير مساء يوم السبت الموافق 13/2/2020 الى جمهورية مصر العربية لأخذ إجازة في القراءات العشر الصغرى باعلى الأسانيد في العالم على مشايخ مصر والجدير بالذكر ان الطالب يوسف قد حفظ القرآن الكريم في صغر سنه ويحفظ القرآن كما أنزلها الله سبحانه وتعالى بعدد أرقام الآيات والصفحات و قد شارك في العديد من المسابقات القرآنية الكبرى في مدينة عدن الحبيبة وتحصل فيها على المراكز الأولى ،،، نسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناته ويكون شافعا لوالديه يوم القيامة .

كانت هذه تفاصيل خبر طالب يمني بتحصل على المركز الأول في إجازة القراءت العشر بأعلى الأسانيد في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.