وزارة الإعلام والثقافة والسياحة تنعي وفاة المصور التلفزيوني عمر مبارك باحشوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليوم المصور التلفزيوني/ عمر مبارك سالم باحشوان (بوخليل) الذي توفي عصر اليوم بمدينة سيئون بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء قضى معظمها في خدمة الوطن.



وعبرت الوزارة عن بالغ الحزن والأسى بفقدان أحد كوادرها، مشيدة بمناقب الفقيد، مؤكدة أنه برحيل المصور التلفزيوني عمر مبارك خسرت الساحة اليمنية أحد كوادرها الذي كان له دور حيوي في نقل الصورة الى فضاء التلفزيون.

وأشار البيان الى أن الفقيد عمر باحشوان عمل مراسلا في الثمانينيات لقناة عدن من خلال نقل الأحداث الفنية والاجتماعية والرياضية بوادي حضرموت بتلك الفترة وخاصة برنامج مجلة التلفزيون والمجلة الرياضية والتي تعتبر من البرامج التي حظيت بمتابعة وشعبية كبيرة.

وبعث وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني برقية عزاء ومواساة لأسرة وذوي الفقيد وللوسط الاعلامي.. داعية المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.