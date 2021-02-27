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وزير الخارجية يصل العاصمة البحرينية المنامة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يصل العاصمة البحرينية المنامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

وصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق له، مساء اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة.

 

وكان في إستقباله بمطار المنامة الدولي أخيه وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني، وسفير اليمن في المنامة الدكتور علي حسن الأحمدي.

 

وتأتي زيارة الوزير بن مبارك، إلى المنامة، في إطار زياراته الرسمية إلى عدد من عواصم دول الخليج العربية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف السياسية إزاء تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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