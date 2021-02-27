شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن دغر يهنئ ولي العهد السعودي بنجاح العملية الجراحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، برقية إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه فيها بنجاح العملية الجراحية التي أجراها وتكللت بالنجاح.



وقال الدكتور بن دغر في البرقية" يطيب لي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الشورى ، أن أهنئكم بنجاح العملية الجراحية، سائلين الله المولى العلي العظيم أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية".

واضاف الدكتور بن دغر "بهذه المناسبة نجدد تقديرنا العالي ودعمنا لجهودكم الشخصية وللمملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وأنتم تقودون المواجهة ضد العدوان الحوثي المدعوم إيرانيًا في بلادنا اليمن، كما أننا بكل فخر نتابع مسيرتكم وأنتم تخوضون مرحلة النهوض والتقدم والتحديث في المملكة العربية السعودية الشقيقة لما فيه خير الشعب السعودي".