وكيل وزارة الداخلية يتفقد المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود، اليوم ، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال الأمن البواسل المرابطين في الخطوط الأمامية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.



واستمع اللواء بن عبود من قيادة الجبهة، الى عرض مفصل عن سير العمليات القتالية في جبهة صرواح..مشيداً بجاهزية الأبطال ويقظتهم العالية التي أفشلت مخططات مليشيات الحوثي الإرهابية وكسرت شوكتهم .

وأكد الوكيل الشريف خلال زيارته الميدانية، إن المعركة اليوم ليست معركة الدفاع عن محافظة مأرب فقط وإنما هي معركة وطنية فاصلة من أجل إنهاء انقلاب المليشيات الحوثي على الدولة الشرعية واستعادة مؤسساته الدستورية وسيادته الوطنية وتحرير كل شبر من أرض الوطن من عملاء ومرتزقة إيران

وشدد ،على ضرورة تعزيز الاطفاف والتلاحم الوطني بين مختلف القوى الوطنية من الأحزاب والمكونات الاجتماعية السياسية والجماهرية ورجال القبائل وكل أحرار اليمن للوقوف خلف ابطال الجيش والامن والمقاومة وإسنادهم في معركتهم الوطنية ضد المليشيات الانقلابية المدعومة من طهران ورفد الجبهات بالمقاتلين وبالمال والعتاد حتى تحقيق النصر..داعيا الاباء والامهات في مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبناءهم إلى محارق الموت خدمة للأجندة الإيرانية .

وثمن وكيل وزارة الداخلية، دعم وإسناد الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية..مشيداً بمواقفهم الأخوية الصادقة إلى جانب اخوانهم اليمنيين حتى تحرير أرضهم و استعادة دولتهم الشرعية.