مصرع أكثر من 350 حوثياً بنيران الأبطال في جبهات القتال غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

خاض أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية خلال الساعات الماضية معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهات القتال المختلفة غرب محافظة مأرب، وكبّدوها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" أن المعارك التي خاضها الأبطال خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح أسفرت عن مصرع أكثر من 350 عنصراً من المليشيا الحوثية وعشرات الجرحى والأسرى".

وأضاف" أن الأبطال كبّدوا المليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، ومن ضمنها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى المليشيا في ذات الجبهات".

كما استهدف طيران التحالف تجمعات للمليشيا الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

وللأسبوع الثاني على التوالي، يخوض أبطال الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية معارك استنزاف واسعة ضد مرتزقة إيران في اليمن، على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى جنوب مارب، وسط خسائر بشرية ومادية لا تحصى في صفوف المليشيات.