تعز.. وفاة طبيب إثر إصابته بفيروس كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي اليوم السبت، طبيب يمني متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).



وقال نائب مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي في مكتب الصحة بالمحافظة تيسير السامعي، إن "الدكتور غسان عبدالله الخليدي توفي إثر إصابته بكورونا".



وأشار السامعي لـ"يمن شباب نت"، إلى أن الخليدي يعد من أبرز الأخصائيين في جراحة الوجه والفكين في محافظة تعز.



وذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تعز منذ مطلع العام الجاري وصلت إلى 16 حالة.



وحتى مساء الجمعة، سجلت مدينة تعز، 319 إصابة، بينها 81 وفاة و221 حالة تعاف.



ومنذ بداية انتشار كورونا في اليمن مطلع أبريل 2020، توفي 67 طبيبًا يمنيًا متأثرين بإصابتهم بالفيروس حتى أواخر ديسمبر الماضي.



وتشكو الطواقم الصحية في عموم البلاد من افتقارها لأدوات السلامة الطبية وغيرها من وسائل الحماية اللازمة من انتقال العدوی.

