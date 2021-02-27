محافظ حضرموت يوجه بتجهيز قافلة لدعم الجيش في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج الحسني، السبت، بسرعة تجهيز قافلة إغاثة إلى محافظة مأرب، دعماً لصمود الجيش والمقاومة تجاه مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأشار البحسني، إلى أن ذلك يأتي امتثالاً لنداء الواجب، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021م، بشأن دعم صمود محافظة مأرب لمواجهة الميلشيات الحوثية الانقلابية.



وأشاد بالبطولات التي يسطرها أبناء مأرب قائلاً: إن أبناء مأرب يسجلون صموداً اسطورياً في وجه" الهجوم البربري"، للميلشيات الحوثية الانقلابية".



ودعا الميسورين ورجال الخير والشخصيات الاجتماعية والعلماء والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، إلى التفاعل ودعم صمود أبناء مأرب في الجبهات.



ومنذ مطلع فبراير الجاري تخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل معارك شرسة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات مأرب.



وكانت الحكومة قد أقرت قبل أيام، مصفوفة احتياجات محافظة مأرب في مختلف الجوانب العسكرية والإنسانية والإغاثية ووجهت بسرعة تنفيذها.

