دولة الإمارات تؤكد دعمها ومساندتها لأمن واستقرار بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت دولة الإمارات، السبت، دعمها ومساندتها لأمن واستقرار اليمن لتحقيق التنمية في هذا البلد العربي.



والتقى الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، السبت، الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال اللقاء، نهج دولة الإمارات الثابت في دعم أمن واستقرار اليمن، ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والازدهار.

وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات رفع حجم مساعداتها لليمن، والتزمت بتقديم 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني، قبيل انعقاد مؤتمر المانحين.

والتزمت دولة الإمارات، الجمعة، بتقديم 230 مليون دولار كدعم إضافي للشعب اليمني قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الذي تستضيفه مملكة السويد والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، سوف يساعد هذا الدعم في تمويل البرامج الدولية التي تلبي الاحتياجات الطبية والغذائية والأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويأتي ذلك استمرارا لالتزام دولة الإمارات الطويل تجاه الشعب اليمني.

كما أعلنت دولة الإمارات أنها ستعمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تلبية الاحتياجات على النحو المنصوص عليه في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية.

وفي هذا الصدد، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات: "لقد قدمت دولة الإمارات إلى اليمن منذ عام 2015، مساعدات تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي".

وتابعت: وذلك "مع التركيز بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة لضمان استمرارية التعليم في المدارس والبرامج الطبية والخدمات الحيوية كالطاقة والنقل".

وأضافت: "كما كانت دولة الإمارات واحدة من أكبر المساهمين الدوليين في دعم اليمن لمواجهة جائحة (كوفيد-19)".