‏الارياني يدين استهداف مليشيا الحوثي لمدينة مأرب بصاروخ باليستي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني استهداف مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، للاحياء السكنية بمدينة مأرب بصاروخ باليستي.



واوضح أن مليشيا الحوثي عاودت استهداف الأحياء السكنية والمدنيين في مارب ما ادى الى تضرر عدد من منازل المواطنين، في استمرار لمسلسل الاستهداف المتعمد للاعيان المدنية، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏.

واشار الارياني الى ان استهداف مليشيا الحوثي المتكرر لمدينة مأرب الصامدة يعكس حقدها الدفين على هذه المدينة وقبائلها وأبنائها الشرفاء بعد عجزها عن تحقيق اي تقدم عسكري، والخسائر التي تكبدتها منذ بدء تصعيدها المتواصل، والهزائم النكراء التي منيت بها خلال الايام الماضية في مختلف جبهات القتال‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، بادانة هذا الاستهداف الذي يعرض حياة ثلاثة ملايين من سكان مدينة‎مأرب والنازحين إليها من مختلف المحافظات للخطر..داعيا الى الضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لوقف استهدافها المتعمد للمدنيين والأحياء السكنية.