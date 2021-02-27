مليشيات الحوثي تحول الجوف الى سوق سوداء للمشتقات النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

حولت ميليشيا الحوثي الإرهابية محافظة الجوف الى سوقاً سوداء لبيع المشتقات النفطية في الوقت الذي يعاني المواطنون من أزمة خانقة.



وقالت مصادر محلية وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "إن مشرفين يتبعون لمليشيات الحوثي يتلاعبون بأزمة المشتقات النفطية، ويديرون السوق السوداء، لصالحهم حيث تعود عليهم بالربح الكبير، ويتجاهلون أي إجراءات من شأنها إيقاف تلك السوق التي أصبحت ذات مخاطر عالية".

وأكدت المصادر ان مليشيات الحوثي تتعمد منع دخول المقطورات النفطية القادمة من مارب الى مناطق سيطرتها بحجج واهية وبيع المشتقات النفطية ـ التي تحصل عليها المليشيات كمساعدات خارجية ـ بسعر مرتفع مستغلة احتياج المواطنين للمشتقات النفطية.

ويعاني أبناء الجوف من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، منذ أكثر من عام، ما أدى الى تفاقم الأزمة الإنسانية في أوساط السكان.