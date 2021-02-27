- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة بدء تدريب 240 مستفيدة من مشروع الطوارئ لاستمرارية الأعمال في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد القميري،، مع ممثلي وكالة المنشآت الصغيرة والأصغر "smeps" ومشروع الطوارئ لاستمرارية الأعمال في المهرة، التنسيق المشترك لبدء برنامج تدريب المستفيدين من المشروع .
هذا المشروع والذي تنفذه الوكالة في مجالات المنتجات الحيوانية وتغذية الإنسان والنظافة العامة، الذي يستمر ثلاثة أشهر يشمل تدريب 240 متدربة موزعة على 5 مجموعات.