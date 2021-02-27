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مناقشة بدء تدريب 240 مستفيدة من مشروع الطوارئ لاستمرارية الأعمال في المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد القميري،، مع ممثلي وكالة المنشآت الصغيرة والأصغر "smeps" ومشروع الطوارئ لاستمرارية الأعمال في المهرة، التنسيق المشترك لبدء برنامج تدريب المستفيدين من المشروع .

 

هذا المشروع والذي تنفذه الوكالة في مجالات المنتجات الحيوانية وتغذية الإنسان والنظافة العامة، الذي يستمر ثلاثة أشهر يشمل تدريب 240 متدربة موزعة على 5 مجموعات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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