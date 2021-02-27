نجاح عمل أول منظومة شمسية بحقل مياه الشبيكة في شبوة بأكثر من 410 ألف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة شبوة المهندس سالم صوبان، نجاح عمل أول منظومة للطاقة الشمسية بحقل مياه الشبيكة، والتي جرى تركيبها بدعم من منظمة الهجرة الدولية بتكلفة تصل لأكثر من أربعمائة وعشرة ألف دولار.



وأوضح صوبان بتصريحات وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المنظومة تتكون من ألف ومائتين واثنين وعشرين لوحا شمسيا، مخصصة لتشغيل أربعة آبار مياه في الحقل مع محطة إعادة ضخها إلى خزانات توزيعها على أحياء مدينة عتق، وبمقدار إنتاجية كل واحدة منها بتسعة لترات من المياه في الثانية الواحدة .. منوها بأهميتها في استمرارية إنتاج المياه من الحقل في ظل تقنين التيار الكهربائي الواصل لها من محطة التوليد المركزية في عتق.

وثمن المهندس صوبان، اهتمام قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة ممثلة بالمحافظ محمد بن عديو، بمشروع تركيب الطاقة الشمسية في الحقل الذي يمثل المصدر الرئيس لتغذية مدينة عتق بالمياه، وجودة واستدامة الاستفادة من المشروع لمدينة عتق وضواحيها وعددا من القرى.