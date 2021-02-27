مارم يفتتح معرض صور يمني بعنوان "روح المكان" في القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم، مساء امس معرض الصور الخاص بالمصور اليمني علي السنيدار والذي اقيم بمجمع الهناجى بدار الاوبرا في القاهرة، بعنوان "روح المكان".



وشمل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، لوحات مصورة جسدت نماذج يمنية خالصة من حياة الناس في مدينة صنعاء عاصمة الحضارة والتاريخ، بالإضافة إلى بعض الصور من مزارع البُن اليمني التي قام المصور بزيارتها، وحظي افتتاح المعرض بإقبال كبير من أبناء الجالية اليمنية ومن المصريين أيضا يتقدمهم نخبة كبيرة من المثقفين والفنانين والإعلاميين والنقاد، وحازت الصور المعروضة على إعجاب الجميع.

وطاف السفير مارم ومعه مدير المركز الثقافي في القاهرة عائشة العولقي في المعرض، مستمعا إلى شرح حول مكونات المعرض ومحتوياته من اللوحات والصور التي تتضمن بعض المشاهد الطبيعية ذات البُعد الإنساني لمصورين يمنيين آخرين من مختلف المحافظات اليمنية بعنوان "اليمن بعيوني".

وأكد السفير مارم، عن تقديره لتنظيم المعرض ومحتوياته وما تضمنته من قصص إنسانية مصورة تعبر عن روح الإنسان اليمني وأصالته وطبيعته .. موضحا أن المعرض بقصصه الإنسانية الجميلة عكس بجلاء صورة اليمن السعيد الحضارية واوصل رسالته للعالم بأن اليمن سعيدا ولم يكن يوما إلا سعيدا أصيلا بعيدا عن تحديات الواقع.

وقال: إن هذه التحديات تضعف روح اليمن وصورتها أمام الجميع، ويتوجب علينا جميعا أن نتحد لنعيد لليمن السعيد مكانته الحضارية وإشراقته وابتسامته .. مؤكدا اهتمام السفارة بإبداعات اليمنيين من أبناء الجالية اليمنية في القاهرة وفي مختلف المجالات .. مشيدا باستضافة دار الاوبرا لهذا المعرض ومستوى تنظيمه بما يجسد طبيعة العلاقات الثنائية الطيبة للشعبين الشقيقين اليمني والمصري.