افتتاح النسخة الـ 20 لمعرض الوسائل التعليمية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت حضرموت جمال عبدون، اليوم، المعرض الـ20 للوسائل التعليمية من خامات البيئة المحلية للفصل الدراسي الثاني (بنات) والذي احتضنته روضة الـ30 من نوفمبر بمديرية المكلا.



وطاف الوكيل عبدون بقاعات المعرض..متعرفا على التجارب النوعية ومستعما من الطالبات إلى شرح عن ابتكاراتهن وتجاربهن..مؤكداً أن هذا النسخة الـ20 اختلفت تماماً عن غيرها من النسخ السابقة من حيث الابداع والتنظيم والمشاركة.

ولفت إلى أن المعرض يعد تظاهرة تربوية وتعليمية وابداعية خلقت أجواء من العلم والمعرفة والتميز والتنافس الشريف الذي تحظى به مدارس وثانويات ومجمعات ورياض الأطفال على مستوى مديريات المحافظة قاطبة.

ويحتوي المعرض على تسعة أجنحة تضم أكثر من 3500 عملاً من الوسائل التعليمية والمختبرات والحاسوب والابتكارات والمجلات الحائطية والفن التشكيلي والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والاعمال اليدوية بمشاركة 205 مدرسة و1500 طالبة وتلميذة ومعلمة من مدارس التعليم الأساسي والثانوي والمجمعات المسائية على مستوى المحافظة والمديريات وثانوية المكلا النموذجية ومدارس تعليم القرآن الكريم ومركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلا.