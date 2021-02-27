تنظيم ندوة بتعز لتوحيد الخطاب الإعلامي لخدمة معركة التحرير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز، اليوم، ندوة خاصة عن توحيد الخطاب الإعلامي ودوره في معركة التحرير.



واستعرض رئيس عمليات محور تعز قائد اللواء الخامس حرس رئاسي العميد عدنان رزيق، و اركان حرب المحور العميد عبد العزيز المجيدي، دور الكلمة الصادقة وضرورة مواكبتها لمعركة التحرير..مشيرين الى دور الإعلام المظلل الذي يتمحور حول الإشاعات التي تستهدف بث روح الإنهزامية والإحباط في البيئة الحاضنة من خلال اختلاق الأكاذيب والتقليل من شان الجيش ودوره الصادق في عمليات التحرير بإمكانيات لا ترتقي الى مستوى المعركة.

وقدمت في الندوة ثلاث اوراق عمل، تناولت محددات الخطاب الإعلامي العسكري وضوابطه في هذه المرحلة و ضرورة الإلتزام بها وعدم تجاوزها تلافيا لإنعكاساتها السلبية، ومفردات التجاوزات الإعلامية الأسباب والمظاهر والآثار السلبية على القضية الوطنية وثوابتها وتبنيها وإستثمارها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومقترحات توحيد الخطاب الإعلامي بما يواكب المرحلة ومقتضياتها.

وتناول مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة علي سرحان، الضوابط السياسية والقانونية لتوحيد الخطاب الإعلامي والسبل الكفيلة لتحقيقها.

واثريت الندوة بمداخلات قيمة استهدفت الإرتقاء بمستوى الخطاب الإعلامي ومواكبته لمعركة التحرير.