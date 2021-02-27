شكرا لبحثكم عن خبر إرتفاع أسعار المحروقات يشعل غضب الشارع العدني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت العاصمة عدن صباح اليوم السبت ارتفاع مبالغ في اسعار مادة البترول في المحطات الخاصة ، ادى ذلك إلى غضب عارم من قبل المواطنين في عدن .

وقال مواطنون تعاملوا مع المحطات الخاصة اليوم السبت بتعبئة العشرين اللتر الواحد لمادة البترول بقيمة ٩٨٠٠ ريال بزيادة 2,200 ريال عن السعر السابق.

وافادت مصادر خاصة ان ارتفاع مادة البترول جاء ننيجة في زياده السعر العالمي لمادة البنزين وكذلك اسعار الصرف ، الامر الذي اجبر المحطات الخاصة إلى زيادة تسعيرة البترول.

وعبر المواطنون من أهالى مدينة عدن استيائهم الكبير جراء الارتفاع الباهض في ارتفاع مادة البترول ، مطالبين محافظ محافظة عدن والجهات المختصة إلى إيجاد الحلول للتخفيف من اسعار المشتقات النفطية .

حسين وليد العبسي