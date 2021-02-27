عدن تعلن النفير العام لمواجهة كورونا في اجتماع برئاسة المحافظ لملس

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يزيد بن سلمان - شبوة - برئاسة المحافظ لملس..

الاجتماع الدوري لمديري المديريات ومديري عدد من المكاتب التنفيذية يناقش آلية مجابهة تطورات جائحة كورونا

عدن - إعلام المحافظة

رأس الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن، اليوم السبت، الاجتماع الدوري لمديري المديريات ومديري عدد من المكاتب التنفيذية بالعاصمة.

وكُرّس الاجتماع، الذي انعقد بحضور مدير عام شرطة عدن، ومديري عموم مكاتب الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والأشغال العامة والطرق، والمياه والصرف الصحي، وصندوق النظافة والتحسين، وأراضي وعقارات الدولة، ومستشار المحافظ لشؤون المديريات، لمناقشة تطورات انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا في العاصمة عدن، وسُبل مواجهتها، وتقييم أوضاع مراكز العزل والمنشآت الصحية والمخزون الدوائي والمواد والمعدات والمستلزمات الوقائية.

ووقف الاجتماع أمام المقترحات المُقدمة من مكتب التربية والتعليم حول إمكانية إغلاق المدارس مؤقتا أو إنهاء العام الدراسي حفاظاً على حياة الطلاب والمعلمين، حيث تم الاتفاق على إرجاء اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، حتى يتم التشاور مع لجنة الطوارئ العُليا ووزارة التربية والتعليم.

كما ناقش الاجتماع أيضاً، عدداً من النقاط المتعلقة بالأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية في مديريات العاصمة، وكذلك تقييم مستوى تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة والاطلاع على ما تم انجازه خلال الأسبوعين الماضيين من جهود في معالجة المشكلات الخدمية المختلفة، وتخفيف معاناة المواطنين من تبعاتها وذلك من خلال استعراض تقارير الأنشطة في المديريات.

واستعرض الاجتماع آلية تنفيذ قرار محافظ العاصمة، الذي قضى بإيقاف جميع أعمال البناء في عدد من مناطق العاصمة لفترة ثلاثة أشهر، والتشديد على الالتزام بتنفيذها خلال الفترة المحددة في القرار، وكذا العلاقة بين السلطات المحلية وإدارات الشرط في المديريات، وأهمية تطويرها وتوسيع مجالات التنسيق بينهما لتفعيل دورها في ترسيخ الأمن والاستقرار .

وخرج الاجتماع بعددٍ من القرارات والتكليفات الهادفة إلى معالجة المشكلات التي تواجه سير العمل وتُسهم في تحسين الخدمات، وترفع من مستوى أداء السلطات المحلية في المديريات.