شكرا لبحثكم عن خبر محلي صيرة يسلم دعما طبيا لمركزي الميدان والقطيع في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن- خاص

سلمت السلطة المحلية بمديرية صيرة محافظة عدن، دعما طبيا يشمل محاليل وأفلام خاصة بجهاز الأشعة لمركزي الميدان والقطيع الصحيين بالمديرية.

وأكد مدير عام مديرية صيرة إبراهيم منيعم، حرص السلطة المحلية بالمديرية على تقديم الدعم والتسهيلات للمراكز الصحية التي تقدم خدمات طبية للمواطنين بالمديرية، مشيرا إلى أن الدعم سيساهم في تخفيف بعض المعاناة عن كاهل المواطن.

فيما أكدت مديرتا المركزين الصحيين الميدان الدكتورة أنصاف الخامري، والقطيع الدكتورة هوزان هاشم، أهمية الدعم في تحسين مستوى الخدمات الصحية، خاصةً في ظل الإقبال الكبير من جانب المواطنين، مقدمتين شكرهن وامتنانهن للمساهمين في إيصال هذا الدعم.

حضر التسليم أمين عام المجلس المحلي بمديرية صيرة عوض مبجر، ورئيس لجنة الخدمات بالمديرية عائش قادري، ونائب مدير مكتب الصحة بمديرية صيرة وضاح عبدالرب.