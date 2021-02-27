شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة عدن للفنون والعلوم بعدن تدشن دورة في مجال الخياطة .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / علاء عياش :

دشنت صباح اليوم الاستاذة نادية عبدالله الاخرم وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة ، " فعالية الدورة التدريبية في مجال الخياطة " ، وتنظمها مؤسسة عدن للفنون والعلوم ، بالشراكة مع منظمة انتر سوس وبدعم من مملكة هولندا الصديقة ، ضمن مشروع حماية المرأة في اليمن في إطار برنامج سبل العيش .

وتستهدف الدورة التي تقام لفترة عشرون يوماً وتستضيفها قاعة معهد جبس بالمنصورة ، عدد 15 امرأة من ذوي الدخل المحدود وممن يتعرضن لقساوة الحياء ونقص في شحة الموارد بصورة خاصة ، وتقام ضمن خطط وبرامج المؤسسة و تهدف إلى تعليم المرأة فن الخياطة والتفصيل واكتسابهم مهارات اضافية تمكنهم في تحسين مصدر الدخل والاكتفاء الذاتي ، وتشرف عليها الاستاذة رضاء سعيد عقلان " مدربة الدورة " .

واشارت الاستاذة نادية عبدالله وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة إلى أن الدورة تنظيم يأتي ضمن برنامج سبل كسب العيش الغرض منها تعليم المرأة مهارات فن الخياطة والتطريز وتسعى إلى تمكينها اقتصاديا ومواجهة صعوبة الحياة والجميل في الأمر أن عقب ختام الدورة ستحصل المتدربات على ماكينة خياطة مقدمة من منظمة انتر سوس وبتمويل من مملكة هولندا گ دعم ومساهمة للمتدربات لبدء مشاريعهن الخاصة .. و مضيفا إلى أن المرحلة القادمة وبالتعاون مع ادارة المرأة بوزارة الشباب والرياضة ستشهد عدد من الانشطة والفعاليات وتنظيم بعض الدورات التي سنحاول من خلالها تثقيف وتدريب شرائح مختلفة في مختلف المجالات العملية والعلمية للنهوض والارتقاء وخدمة المجتمع .

وبدوره اوضح الاستاذ علي الصوبي مدير المتابعة والتقييم للمؤسسة أن الدورة التي تقام بالشراكة مع منظمة انتر سوس وتستهدف عدد 45 فتاة سنويا ، وتقام كل ثلاثة أشهر وكل دورة عبارة عن 20 يوماً يتم من خلالها تعليم المرأة مهارات فن الخياطة وبعض المهارات .. مقدما شكره وتقديره لمنظمة انتر سوس على دورها الداعم متمنيا التوفيق للجميع .

حضر تدشين الدورة عبدالله البكري مدير عام تنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، وعلي الصوبي مدير المتابعة والتقييم في مؤسسة عدن للفنون والعلوم ، لمياء راوح مدير عام تنمية المرأة وتمكينها و حنين فؤاد سكرتيرة المؤسسة .