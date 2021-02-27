شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تؤيد بيان السعودية بشأن التقرير الأمريكي عن جريمة مقتل جمال خاشقجي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية عن تأييد مملكة البحرين لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، رحمه الله.



وأكدت الخارجية البحرينية على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال اقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الامن والاستقرار الاقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

وأعربت مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.